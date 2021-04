O CDS Madeira acaba de reagir em comunicado à reportagem da SIC sobre a transferência de verbas de um financiador do Chega para algumas figuras do partido.

Eis o comunicado na íntegra:

"O CDS Madeira foi visado numa reportagem da SIC mas, por respeito aos madeirenses e porto santenses, dadas algumas imprecisões, a peça jornalística merece ser esclarecida.

De facto, César do Paço, então militante do CDS nacional e cônsul honorário de Portugal em Palm Cost, nos EUA, fez um empréstimo - um mútuo não oneroso- a diversos membros do CDS-M que, face às dificuldades financeiras que o partido atravessava, estavam disponíveis para ajudar o partido.

Por definição, os empréstimos devem ser devolvidos e foi aquilo que foi feito, no tempo certo e em acordo com o mutuante. As verbas foram devolvidas até ao último cêntimo e não chegaram, sequer, a ser utilizadas, já que o partido, entretanto, conseguiu um empréstimo bancário.

Resumindo, o partido passava por dificuldades financeiras, vários militantes dispuseram-se a ajudar e porque não tinham meios, socorreram-se de um mútuo não oneroso, devolvido na íntegra, cêntimo por cêntimo.

Não há nada de ilegal na conduta de qualquer um dos envolvidos.

Deve ainda acrescentar-se que César Do Paço não tem, ao que se saiba, qualquer interesse pessoal ou empresarial na Madeira".