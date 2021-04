PS-Santa Cruz defende manutenção dos eventos culturais do concelho

O PS-Santa Cruz veio hoje a público defender a manutenção dos eventos culturais do concelho.

Em comunicado de imprensa, os socialistas dizem ter conhecimento "através dos documentos anexos à convocatória de reunião de câmara da próxima terça-feira", que o executivo camarário se prepara para cancelar todos os eventos culturais no concelho já agendados para este ano. Posição com a qual discordam "frontalmente".

Na opinião da concelhia local do PS, as entidades culturais do concelho de Santa Cruz "estão a ser esquecidas por parte da Câmara Municipal de Santa" Cruz (CMSC), "que as abandona quando estas mais precisam de apoio camarário".

Os eventos culturais são os meios de subsistência das entidades culturais, e como bem é sabido, Santa Cruz é um polo importante da cultura regional.

Para António Alves, presidente da concelhia do PS de Santa Cruz, “estão em causa não apenas as famílias dos trabalhadores da cultura que são das classes mais fustigadas por esta crise, mas também a nossa identidade cultural se a decisão da Câmara Municipal de Santa Cruz for adiante”.

O socialista entende, por isso, que "ao invés de tomar a decisão de cancelar a Cultura e de contribuir ainda mais para a enorme crise das entidades culturais, muitas delas na eminência de fechar portas, a CMSC deveria seguir exemplo de outras autarquias que mantêm os eventos culturais agendados, fazendo a sua transmissão via on-line através de canais digitais e das redes sociais".

O PS Santa Cruz refere ainda que, nas várias reuniões de trabalho que tem vindo a ter com alguns agentes culturais do concelho, constatou alguma "consternação" relativamente à "falta de solidariedade e sensibilidade por parte do executivo da Câmara para a cultura neste tempo de covid".

António Alves recorda que, em 2020 foram cancelados os Apoios ao Movimento Associativo e apela o executivo que não repita esta medida "desastrosa" em 2021.

PS de acordo com aumento dos apoios para a área social

Na mesma nota, o PS refere-se a outro ponto a ser discutido na próxima reunião de câmara, nomeadamente um eventual aumento do apoio atribuído às famílias carenciadas, manifestando a sua concordância.

O PS-Santa Cruz concorda com o aumento do apoio que possa ser atribuído às famílias mais carenciadas e que estejam a ser atingidas pelo flagelo social que esta pandemia trouxe a muitas pessoas.

Não obstante, vinca, este aumento "não pode ser feito à custa do desinvestimento na área cultural".

"Não podemos estar perante uma mera decisão de Excel de retirar verba de um local para colocar noutro, o executivo camarário deve ver outras opções antes de tomar decisões arbitrárias que impactam na vida das pessoas”, sustenta António Alves.