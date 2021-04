Atenções redobradas na estrada em dia de chuva

Bom dia.

Se já vai na estrada, seguramente percebeu que chove, o piso está molhado e potencialmente escorregadio. Portanto, esse é o primeiro alerta: siga com moderação, reduza as velocidades, pratique uma condução defensiva, evite aproximações desnecessárias `às viaturas da frente.

De resto, conforme é possível perceber pelas câmaras da Via Litoral colocadas ao longo da concessão. bem como as disponibilizadas pela NetMadeira ou mesmo pela Madeira-Web, desde o início da via rápida na Ribeira Brava e, portanto, também na zona oeste até à descida do Caniço, o piso está todo molhado com uma chuva miudinha.

De resto , Santa Cruz e Machico, pelo menos a esta hora ainda não viram chegar a chuva, que deverá prolongar-se ao longo do dia. Também a norte da ilha as estradas parecem ainda sem pingo de chuva, mas poderá ser sol de pouca dura.

A esta hora, ainda com poucos carros na estrada o trânsito flui sem qualquer constrangimento, além da chuva, claro. No centro do Funchal, ainda sem qualquer fluxo de maior, mas promete mais trânsito com o aproximar d a hora de entrada no trabalho e na escola, daí a necessidade deste aviso muito mais redobrado.