Condutor do carro que abriu a porta e provocou acidente mortal foi detido por álcool

O condutor do automóvel que provocou o acidente de viação ontem à tarde em São Martinho, do qual resultou uma vítima mortal e um ferido ligeiro, foi detido por acusar uma taxa de alcoolemia superior a 2 g/l. O homem foi constituído arguido e será presente hoje a tribunal, soube o DIÁRIO.

O acidente ocorreu em hora de ponta, pelas 18 horas, no Caminho de São Martinho, Funchal, e envolveu dois carros e uma moto.

Segundo relatou ao DIÁRIO uma testemunha, o condutor do automóvel abriu a porta alegadamente para indagar a razão do trânsito estar congestionado e a processar-se de forma lenta, no preciso momento em que um veículo de duas rodas, que seguia no mesmo sentido, contornava o tráfego.

A colisão projectou condutor e passageiro da moto, tendo este último a infelicidade de cair na via do sentido contrário, sendo colhido e atropelado mortalmente por um outro carro.

A PSP tomou conta da ocorrência e submeteu os intervenientes ao teste de alcoolemia, efectuando uma detenção.

Contrariamente à informação preliminar e que noticiámos hoje na edição impressa, o condutor detido não foi o do veículo que abalroou o passageiro projectado da moto, mas o condutor do automóvel que abalroou e deitou ao chão, através da abertura da porta, o veículo de duas rodas.

As razões e circunstâncias em que ocorreu este invulgar sinistro estão a ser apuradas em sede de inquérito pela Esquadra de Trânsito da PSP do Funchal sob a tutela do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP).

Além da condução sob o efeito do álcool, em causa poderá estar também um crime de homicídio por negligência.

Condução defensiva, precisa-se

Este acidente mortal reforça a importância da condução defensiva, deixando-nos dois alertas importantes.

Por um lado, a necessidade de haver redobrados cuidados antes de abrir a porta do carro em trânsito, sobretudo para o eixo da via. E, por outro, o perigo de contornar o tráfego congestionado ou em marcha lenta, nomeadamente em hora de ponta por veículos de duas rodas.