PS quer nadadores-salvadores nos grupos prioritários de vacinação

Para o grupo parlamentar do Partido Socialista os nadadores-salvadores no activo devem ser prioritários no plano de vacinação contra a Covid-19, uma vez que se aproxima o Verão e os banhistas devem estar em segurança. Os socialistas madeirenses questionam, assim, o secretário regional da Saúde e da Protecção Civil sobre o motivo de apenas alguns destes profissionais terem recebido a vacina.

Com o Verão à porta, a deputada Mafalda Gonçalves afirma que os nadadores-salvadores devem ser rapidamente incluídos no plano regional de vacinação para que estejam imunizados no início da época balnear. A socialista não compreende os critérios: “Apenas alguns profissionais foram vacinados, deixando todos os outros de fora e sem que tenha havido, até ao momento, qualquer contacto no sentido de agendar a sua vacinação”, lê-se num comunicado enviado para a redacção.

A parlamentar lembra que estão em causa dezenas de nadadores-salvadores no activo, muitos a exercer durante todo o ano. E porque até agora só foram vacinados menos de dez nadadores-salvadores, os socialistas deram entrada hoje no parlamento, de um pedido de esclarecimento dirigido a Pedro Ramos, sobre os critérios para a vacinação destes profissionais - tanto para os que foram vacinados como para os que ainda não receberam a vacina.

O PS quer que Pedro Ramos esclareça o que está previsto para a inoculação dos nadadores-salvadores e conhecer as datas de agendamento da vacinação destes trabalhadores.

"A não existirem critérios claros e bem definidos que sustentem a posição tomada pelo Sr. secretário regional da Saúde em relação a estes profissionais, estamos perante uma discriminação grosseira e sem precedentes e que merece o nosso total repúdio”, aponta Mafalda Gonçalves, citada na mesma nota“.

É a salvaguarda da vida dos madeirenses e porto-santenses que está em causa”, lê-se ainda.