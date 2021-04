Suspeita de vítima em estado grave após motociclo ter sido abalroado em São Martinho

Um acidente ocorrido há poucos minutos no Caminho de São Martinho, envolvendo uma moto e um automóvel, poderá ter resultado em vítima em estado grave, havendo relato de ocupante da moto ter ficado debaixo do carro. Para o local foi enviada equipa da EMIR e ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Alegadamente o veículo de 'duas rodas' terá sido abalroado pelo ligeiro de passageiros.