A deputada do Partido Socialista-Madeira (PS-M) à Assembleia da República salientou, ontem, na audição ao coordenador da ‘task force’ para a promoção do Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal, a importância do reforço da testagem à covid-19 e defende a articulação entre os diferentes organismos em todo o território nacional – continente e Regiões Autónomas - no que se refere ao registo e comunicação dos casos.

Marta Freitas destacou o facto de "esta iniciativa permitir o esclarecimento da estratégia de testagem e das dúvidas que possam existir a este respeito". Isto, numa altura em que se assiste a um desconfinamento progressivo e em que mais de dois milhões de portugueses já foram vacinados e se verifica um crescimento exponencial das inoculações, vincou.

É neste momento que é essencial reforçar a testagem

Nesta ordem de ideias, a deputada socialista considerou "essencial" a articulação entre as autoridades nacionais e as regionais no que diz respeito aos registos, "de forma a que todo este processo seja o mais abrangente possível".

Marta Freitas lembra que quando é identificado um caso positivo e é feito um teste PCR, isso permite a identificação de possíveis variantes do vírus que possam ter maior incidência nas Regiões, daí ser fulcral esta articulação.

Questionou, também, como decorrerá a estratégia de comunicação com a população, "de modo a que todos estejam sensibilizados e conscientes acerca da importância da testagem em massa".

Em resposta, o coordenador da ‘task-force’ para a promoção do Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal evidenciou o quanto é fundamental avançar com a testagem generalizada.

Fernando Almeida adiantou que as Regiões Autónomas estão incluídas e que, como tal, irão participar neste programa, lembrando também que a Madeira foi um dos locais onde se verificou uma maior percentagem da variante inglesa do vírus.

“Temos uma capacidade de testagem no país que nos deixa tranquilos”, afirmou ainda o responsável, dando conta dos cerca de 160 laboratórios com capacidade para efetuar testes PCR e das cerca de 600 entidades autorizadas a fazer testes rápidos de antigénio.

O Partido Socialista lembra ainda, em nota de imprensa, que o Plano Nacional para a Testagem Massiva prevê "que todas as oportunidades sirvam para detectar precocemente a presença do SARS-Cov-2", desde logo entre quem não tem sintomas nem esteve em contacto com um caso positivo.

A testagem vai ser generalizada e estará disponível, por exemplo, em centros comerciais, estações de transportes públicos ou empresas. Poderá ser pedida, por exemplo, para ir ao médico, e poderá ser imposta, por exemplo para assistir a um espetáculo ou participar num evento religioso, entre outras situações.

Segundo as orientações, o país passa a dispor de três abordagens paralelas: a testagem dirigida, a programada – ambas mediante rastreio – e a testagem generalizada, por análises oportunísticas, incluindo os autotestes, clarifica a mesma nota.