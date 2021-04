PS questiona continuidade de Rui Barreto no Governo

O Partido Socialista da Madeira considera que não estão reunidas as condições para a continuidade de Rui Barreto no Governo Regional. Não após o alegado financiamento ilegal ao CDS Madeira, dado a conhecer esta quarta-feira à noite numa reportagem da SIC, e mais tarde explicado pelo actual secretário regional de Economia.

“As afirmações feitas pelo líder do CDS Madeira e secretário regional da Economia não convencem e suscitam ainda mais dúvidas. É extremamente grave que alguém que está a exercer funções governativas assuma que houve um recebimento de dinheiro que contorna todos os mecanismos legais. O facto dessa verba ter sido restituída, aparentemente após ter sido descoberto o esquema, não retira gravidade ao assunto”.

Gonçalo Aguiar, secretário-geral do partido, entende que “não é aceitável nem legal” que um alegado financiamento partidário seja feito para contas pessoais de dirigentes partidários, incluindo do próprio Rui Barreto. “Não só vai à revelia da lei como é eticamente reprovável”. Dito isto, o Secretariado Regional do PS Madeira questiona de forma directa Rui Barreto: “Considera que tem condições para se manter em funções no Governo Regional?”

Para além destas questões que querem ver esclarecidas pelo líder do CDS-Madeira, é entendimento do socialista que Miguel Albuquerque precisa de tomar uma posição sobre a matéria. “Que garantias tem ou pode ter para manter total confiança em Rui Barreto? Significa isso que pactua com este tipo de práticas à total revelia da lei e da forma como deve ser feito o financiamento partidário?”.