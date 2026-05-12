Nacional disputa jornada decisiva às 18 horas de sábado
O CD Nacional prepara-se para disputar uma jornada decisiva da Liga Portugal Betclic no próximo sábado, com o encontro marcado para as 18 horas, diante do Vitória SC.
O encontro insere-se na 34.ª e última jornada da competição, numa ronda que concentra várias decisões importantes tanto na luta pelos lugares europeus como na manutenção.
O Nacional perdeu, ontem, com o Santa Clara, 0-2, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga. Com este desaire e perante os resultados de Casa Pia (venceu em Guimarães) e Estrela da Amadora (empatou em casa com o Famalicão), a permanência do Nacional apenas fica decidida na última jornada em que a equipa alvinegra recebe o Vitória de Guimarães.
Nacional perde com Santa Clara e adia permanência para a última jornada
O Nacional perdeu com o Santa Clara, 0-2, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga. Com este desaire e perante os resultados de Casa Pia (venceu em Guimarães) e Estrela da Amadora (empatou em casa com o Famalicão), a permanência do Nacional apenas fica decidida na última jornada em que a equipa alvinegra recebe o Vitória de Guimarães.
Jornada 34 – Liga Portugal Betclic
Sábado, 16 de Maio
- 15h30 — FC Famalicão vs FC Alverca (V+)
- 15h30 — FC Porto vs Santa Clara Açores (SportTV)
- 15h30 — Moreirense FC vs AFS
- 18h00 — CD Nacional vs Vitória SC (SportTV)
- 18h00 — Casa Pia AC vs Rio Ave FC (SportTV)
- 18h00 — FC Arouca vs CD Tondela (SportTV)
- 18h00 — SC Braga vs CF Estrela da Amadora (SportTV)
- 20h30 — Sporting CP vs Gil Vicente FC (SportTV)
- 20h30 — Estoril Praia vs SL Benfica (SportTV)