Albuquerque mantém total confiança em Rui Barreto

Miguel Albuquerque considera que “ficou claro e de uma forma muito esclarecedora que não houve qualquer irregularidade uma vez que se tratou de um adiantamento pessoal que foi integralmente restituído”, referindo-se ao esclarecimento ontem dado por Rui Barreto.

Assegura por isso ter “a maior confiança no dr. Rui Barreto e acho que aquilo que se passou é exactamente aquilo que ele afirmou”, reforçou.

Em causa está o caso da transferência de 29.880 euros para a conta de cinco figuras do CDS-Madeira por via do actual financiador do CHEGA, César do Paço.

Financiador do CHEGA transferiu dinheiro para cinco figuras do CDS-Madeira Grande reportagem da SIC expõe os contornos do dinheiro (29.880 euros) que chegou às contas bancárias de Rui Barreto, Gonçalo Santos, Vítor Barreto, Luís Filipe Santos e Gonçalo Camacho Rúben Santos , 14 Abril 2021 - 21:52

Albuquerque não vê qualquer inconveniente o “financiamento feito por um antigo militante do CDS” e mais ainda porque este foi “restituído até ao último centavo, portanto, acho que não há nenhum motivo nem há qualquer ilegalidade subjacente a essa situação”.

Argumentos para recusar que esta questão possa fragilizar a coligação entre PSD e CDS.

“Ficava fragilizada se houvesse ilegalidades. Como não existe ilegalidades não fica fragilizada”, concluiu.

O presidente do Governo Regional falava à margem de uma visita à empresa Classe M – Frutas & Verduras, Unipessoal, Lda, sediada na Zona Franca Industrial, no Caniçal, esta quinta-feira (15 de Abril).