Chuva intensa e persistente ao fim da tarde desta quinta-feira na Madeira

Na sequência da Depressão Lola, a Madeira vai sentir, esta quinta-feira, os primeiros efeitos do fenómeno meteorológico. Assim sendo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de chuva, mais intensa e persistente a partir do final da tarde do dia de hoje.

O vento irá soprar de fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante oeste, tornando-se moderado (20 a 35 km/h) de sudoeste a partir do meio da manhã e moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas.

Depressão Lola vai afectar estado do tempo na Madeira Prevê-se a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial no sábado (24 de Abril) e no domingo (25 de Abril).

REGIÃO DO FUNCHAL:

Céu em geral muito nublado, diminuindo temporariamente de nebulosidade durante a tarde. Períodos de chuva, mais intensa e persistente a partir do final da tarde. Vento fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste a partir do meio da manhã.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 19/20ºC.