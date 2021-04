Depressão LOLA vai afectar estado do tempo na Madeira

O estado do tempo no Arquipélago da Madeira será condicionado pela depressão LOLA, já a partir da tarde desta quinta-feira, dia 22 de Abril. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão estará centrada a Norte do grupo Ocidental do Arquipélago dos Açores, pelas 3 horas da madrugada, e a Madeira irá sentir os efeitos da mesma.

Prevê-se a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial no sábado (24 de Abril) e no domingo (25 de Abril).

Durante a tarde desta quinta-feira, prevê-se também um aumento da intensidade do vento, tornando-se moderado a forte do quadrante Oeste, por vezes com rajadas até 80 km/h nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.

A agitação marítima deverá aumentar a partir de sexta-feira (23 de Abril) com ondas de Noroeste com 3,5 a 4,5 metros (com máximos de 7 a 8 metros) na Costa Norte da Madeira e Porto Santo. Na Costa Sul prevê-se também um aumento da agitação marítima com ondas de Oeste/Sudoeste com 2,5 a 3,5 metros (com máximos de 5 a 6 metros).

O próximo comunicado do IPMA sobre a depressão LOLA será emitido esta quinta-feira, pelas 17h30.