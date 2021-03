Sara Cerdas apela à regularização dos números na Madeira

A eurodeputada do PS reúne-se amanhã com Andrea Ammon, Directora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), no âmbito do seu trabalho parlamentar e dos processos legislativos na resposta da União Europeia à pandemia COVID-19.

Na ocasião, Sara Cerdas irá sensibilizar a correção dos números reportados que colocaram a Madeira “no vermelho escuro” pelo ECDC, uma vez que “não reflectem a situação epidemiológica actual da Madeira, nem o nível de risco correspondente".

Segundo a eurodeputada, tratou-se de uma “situação pontual”, já que as instituições europeias “tomam decisões com base nos sistemas de notificação oficiais”, neste caso a Direcção-Geral da Saúde (DGS) que trabalha em articulação com a Direcção Regional de Saúde (DRS).

Considera que “o risco identificado não é real para a Madeira, e obviamente que tem graves implicações sociais e económicas num panorama já debilitado devido à falta do turismo”, esperando que a próxima reavaliação do ECDC “reflita a situação real e actual da Madeira e não o nível de risco em que ficou colocada com base no acerto”, aponta Sara Cerdas.

A madeirense entende que “é importante que as autoridades de saúde regionais garantam que os casos são notificados atempadamente no SINAVE”, plataforma nacional onde os casos de COVID-19 são reportados, a fim de evitar futuras ocorrências deste género.

Recorde-se que a Madeira ficou “no vermelho escuro” no relatório semanal do ECDC, a pior categoria da avaliação de risco e foi considerada a zona do país com maior incidência de infeções pelo SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes. Segundo a DGS, no boletim epidemiológico, o problema foi “decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região”, cujos números tiveram depois de ser regularizados e exigiram um acerto.