Céu pouco nublado e 22ºC de temperatura máxima na Madeira

Um dia de sol. É assim que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê o tempo para esta quinta-feira, no arquipélago da Madeira.

Com o céu geralmente pouco nublado - no Funchal a 'merecer' o acréscimo de estar "limpo" - a previsão da meteorologista do IPMA, Paula Leitão, explica que o vento irá soprar de fraco a moderado (10 a 30 km/h), por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas. Na capital será inferior a 15 km/h.

Quanto às temperaturas, a máxima apontada para alguns sítios da Madeira é de 22ºC. Funchal, Câmara de Lobos e Lugar de Baixo serão os pontos mais quentes, seguindo-se Machico, Santa Cruz e São Vicente, estes com 21ºC.

Região em risco elevado devido aos raios ultravioleta

Tendo em conta a força dos raios ultravioleta (UV), o IPMA coloca a Madeira em risco elevado (6), o mais alto de todo o território português, esta quinta-feira. Já o Porto Santo apresenta um nível moderado (5), que ainda assim é superior a todo o território continental (4) e Açores (3-4). O perigo de incêndio é moderado na Costa Sul.

De acordo com as indicações, preste cuidado. Deve utilizar óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protector solar, aconselha o IPMA.

A temperatura da água do mar irá rondar os 17 e os 19ºC. Se a praia for uma opção, as vagas na Costa Sul não vão exceder um metro, mas poderão subir aos dois metros a partir da tarde. Pela Costa Norte são esperadas ondas inferiores a um metro, passando também aos dois metros a partir da tarde.