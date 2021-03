EU4Health permitirá “não repetirmos os erros do passado", diz Sara Cerdas

Sara Cerdas, negociadora no novo programa europeu para a saúde - EU4Health, que reserva 5,1 mil milhões de euros no âmbito do próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para os próximos 7 anos, apresentou esta manhã o relatório final, que segue para votação em plenário, considerando-o “o programa mais ambicioso e completo na área da saúde”.

Segundo a eurodeputada, o EU4Health permitirá “não repetirmos os erros do passado e que abordem a saúde da forma holística, tornando os sistemas de saúde mais e melhor preparados para as presentes e futuras ameaças em saúde2.

"Porque a saúde vai muito mais além da prestação de cuidados de saúde e da doença, o principal objectivo é a promoção da saúde e a prevenção da doença, reduzindo aquelas que são as desigualdades em saúde, promovendo estilos de vida mais saudáveis e reduzindo a carga da doença na união", referiu..

Em Maio de 2020, a Comissão Europeia apresentou o novo programa independente 'UE pela Saúde - EU4Health' para o período de 2021 a 2027. A proposta do Parlamento Europeu foi votada em Novembro de 2020 e, após as negociações em trílogos entre as três instituições europeias, Parlamento Europeu, Comissão e Conselho, os eurodeputados votam hoje a sua redacção final, encerrando assim o processo legislativo e permitindo a implementação deste programa nos diferentes estados-membros.