Albuquerque implicado em suspeitas de corrupção

Miguel Albuquerque está implicado em suspeitas de corrupção. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que a investigação do Departamento Central e Investigação e Acção Penal (DCIAP) à venda da Quinta do Arco e ao contrato de concessão da SDM ao Grupo Pestana originou buscas a seis organismos do Palácio do Governo Regional e da Quinta Vigia, para além de escritórios, residências e empresas.

Grupo Pestana nega ter no seu universo Fundo que comprou Quinta do Arco O Grupo Pestana nega que o Fundo de Investimento Imobiliário Património Crescente que comprou os prédios da Quinta do Arco de São Jorge pertença ao seu universo empresarial.

"O inquérito, que se encontra em segredo de justiça, não tem, até ao momento, arguidos constituídos", esclareceu o DCIAP em comunicado sobre as diligências que foram executadas, ontem, pela Polícia Judiciária.

SDM, Vice-presidência e Quinta Vigia alvo de buscas pelo DCIAP inspectores e procuradores do MP consultaram contrato de concessão e uma série de documentação

A notícia sobre as buscas acabou por ganhar amplitude nas páginas dos principais meios de comunicação social nacionais.

Buscas na Madeira fazem manchetes digitais nos 'media' nacionais Conforme avançou o Expresso nesta quarta-feira, a Polícia Judiciária e magistrados do Ministério Público estiveram hoje a fazer buscas na sede da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), nas instalações da Vice-presidência do Governo Regional e ainda na Quinta Vigia, no cumprimento de um mandado de busca e apreensão de documentação relevante para a investigação da concessão do CINM ao Grupo Pestana.

Promoção imobiliária é o terceiro pilar da estratégia empresarial do Grupo AFA, que cria unidade de negócio liderada por Victor de Sousa. A ‘AFA Real Estate’ também quer chegar ao continente.

Na Madeira, a situação pandémica está ainda longe dos números de Novembro. Contrariamente ao que disse Pedro Ramos, o cenário na Região está mais próximo da realidade registada no final de Dezembro.

45 novos casos e mais 34 recuperações na Madeira Um total de 26 pessoas encontram-se hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça

Casos Confirmados Casos Recuperados Casos Activos Hospitalizados Óbitos 7.986 7.257 662 26 67

No mundo da política, depois da sinceridade de Sara Madalena, que está em rota de colisão com o líder regional Rui Barreto - tema que foi manchete no 'MAIS DIÁRIO' de ontem - o CDS vai em 4.º lugar na lista do Funchal. PSD e centristas estão juntos em sete concelhos com alinhamento baseado nos resultados de 2017.

Ainda sobre o badalado caminho, a UNESCO exige esclarecimentos. Organismo quer ver fundamentada a necessidade de pavimentar estrada florestal com base em parecer da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). A ONG diz que "opção de não projecto também deve ser considerada".

Por fim, descubra nesta edição que uma operação 'charter' vai garantir uma nova ligação semanal à Lituânia. O Boeing 737-800 tem capacidade para 189 passageiros.

