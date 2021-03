Madeira com 23 novos casos, número mais baixo deste ano

A Madeira registou, esta segunda-feira, 23 novos casos de covid-19, o número mais baixo deste ano. Apenas três destas novas infecções são importadas - de Lisboa e Vale do Tejo, Polonia e Venezuela - sendo as restante 20 de transmissão local, "na sua maioria já associados a contactos de casos positivos", dá conta a Direcção Regional de Saúde (DRS), através do seu boletim epidemiológico diário.

No total, a Região contabiliza, até à data, 7.901 casos confirmados de covid-19, dos quais já resultaram 67 óbitos. Hoje há a reportar mais 58 casos recuperados, contabilizando a Madeira 7.175 doentes recuperados.

27 pessoas internadas, 6 nos Cuidados Intensivos

Estão activos 659 casos, dos quais 17 são casos importados e 642 são de transmissão local. Estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça 27 pessoas, 21 pessoas em Unidades Polivalentes e 6 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19. São 12 as pessoas que cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.