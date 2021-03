Conheça os números que marcam esta quarta-feira

5.000

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, revelou, esta manhã, no Funchal, que cinco mil funcionários das escolas da Madeira (professores e pessoal não docente) vão ser chamados nas próximas semanas para serem vacinadas contra a Covid-19.

A Câmara Municipal do Funchal irá 19 entidades que prestam apoios sociais em várias áreas, num total de 261 mil euros. A decisão foi tomada por unanimidade na Reunião de Câmara desta quarta-feira e anunciada pelo presidente da autarquia, Miguel Silva Gouveia.

O período de pré-inscrições de matrículas, para novos alunos, para os cursos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, decorrerá até dia 19 de Março.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia deu início, esta manhã, à primeira fase de assinaturas dos protocolos entre a autarquia e 12 entidades desportivas do concelho, com vista à atribuição de apoios desportivos ao associativismo. Os apoios atribuídos ascenderam a 24 mil euros.

De acordo com a Direcção Regional de Estatística, em Fevereiro de 2021, na Região Autónoma da Madeira (RAM), a variação média registada pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC) nos últimos doze meses - total geral – foi de -1,4%, superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) ao registado no mês anterior.