Madeirense Laura Luís fez penálti enquanto 'aquecia' e desaba em lágrimas

A futebolista madeirense Laura Luís, que alinha na equipa feminina do Sp. Braga, foi ontem protagonista de um momento menos feliz no encontro frente ao Famalicão depois de provocar uma grande penalidade contra as 'arsenalistas', numa altura em que as minhotas perdiam em casa, por 1-2.

Aos 70 minutos - momento em que fazia exercícios de aquecimento junto à linha de fundo - num lance aparentemente inofensivo em que a bola iria sair do terreno de jogo, Laura Luís passou o esférico à guardiã do Sp. Braga antes que a 'redonda' tivesse transposto totalmente a linha final. Resultado? A árbitra do encontro, Ana Amorim, apontou para a marca dos 11 metros e admoestou a madeirense com cartão amarelo, conforme ditam as regras. A madeirense desabou em lágrimas.

Este momento chega a ser alvo de interpretação de um outro madeirense, neste caso Duarte Gomes. Na sua página de Facebook, o ex-árbitro explica que "a jogadora suplente toca (sem malícia) na bola, com esta ainda dentro do terreno de jogo (e na sua área)" e questiona os seus seguidores sobre qual a decisão que um árbitro, neste tipo de situações, está obrigado a tomar.



Muitos dos seguidores de Duarte Gomes comentaram a decisão na referida publicação e são vários os que discordam da decisão de Ana Amorim, apesar da árbitra do desafio ter tomado a decisão acertada. "É penálti e amarelo pela regra, mas discordo em absoluto desta decisão porque é altamente penalizadora para um acto tão inocente", escreve um dos internautas.

Já outro interveniente nesta discussão defendeu que "não houve" bom senso da árbitra e que "deveria de haver bom senso/fair play por parte da equipa adversária (falhando propositadamente o penálti)".

O desafio, a contar para a 7.ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga BPI, terminou com uma pesada derrota para o conjunto da Pedreira (1-4), arrumando praticamente as pretensões do Sp. Braga em almejar o título. Por seu turno, as famalicenses seguem na liderança, com 16 pontos, os mesmos que o Sporting.