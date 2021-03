Jornalistas aguardam primeira reacção de Albuquerque às buscas da PJ

Miguel Albuquerque visita esta manhã a reabilitada Vereda da Palha Carga, no Rabaçal. À sua espera tem um batalhão de jornalistas que procuram uma reacção às buscas da PJ realizadas durante o dia de ontem.

SDM, Vice-presidência e Quinta Vigia alvo de buscas pelo DCIAP inspectores e procuradores do MP consultaram contrato de concessão e uma série de documentação

De acordo com a edição de hoje do DIÁRIO, Miguel Albuquerque está implicado em suspeitas de corrupção. A investigação do DCIAP à venda da Quinta do Arco e ao contrato de concessão da exploração da Zona Franca da Madeira por ajuste directo à SDM e as ligações do negócio ao Grupo Pestana originou buscas a seis organismos do palácio do Governo Regional e da Quinta Vigia, para além de escritórios, residências e empresas.