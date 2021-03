Lares de Idosos reabrem a visitas a partir do final deste mês

As visitas aos idosos institucionalizados em lares da Região vai ser possível ainda este mês.

Garantia do presidente do Governo Regional, que justificou o recuou no que havia afirmado ainda esta semana.

Como “o processo de vacinação do pessoal dos lares está quase concluído e que nós vamos, se tudo correr conforme tem corrido até ao momento, vamos proceder à abertura dos lares a visitas, com o devido distanciamento como aconteceu anteriormente, a partir do dia 30 de Março”, ou seja, a partir da semana da semana da Páscoa.

Ainda esta semana Miguel Albuquerque havia afirmado que a alteração das regras nos lares nunca ocorreria antes de ser atingida a imunidade de grupo, ou seja, na melhor das hipóteses, só seria possível no início do Outono.