Vinho Madeira, rum, bordado e artesanato promovidos nas redes sociais, veja o vídeo

A Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, através do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), acaba de reforçar a sua participação nas redes sociais, criando duas novas páginas, uma no Facebook (https://www.facebook.com/ivbamipram) e, outra, no Instagram (https://www.instagram.com/ivbam.ip.ram/).

Neste momento, o IVBAM já dispõe de diferentes páginas nas redes sociais, Facebook e Instagram, dos produtos que estão sobre a sua tutela, nomeadamente: para o Rum da Madeira (https://www.facebook.com/madeirarum); para o Bordado da Madeira (https://www.facebook.com/bordadomadeiraembroidery); para os Vinhos da Madeira (https://www.facebook.com/VinhoMadeiraWine) e para a Loja de Artesanato da Madeira (https://www.facebook.com/artesanatodamadeira).

Nestas páginas, informa o IVBAM, "os fãs e seguidores que se interessam por estas áreas encontram informação mais específica para cada um destes produtos regionais".

O objectivo de criar novos espaços virtuais para o IVBAM no Facebook e Instagram é o de gerar sinergias entre as publicações nas páginas dos produtos acima referidos e, desta forma, imprimir uma maior dinâmica de informação sobre o que de mais importante acontece nestes domínios. Esta aposta estratégica do IVBAM visa aumentar a sua presença institucional na internet, numa altura em que, por força da pandemia COVID19 e das restrições a eventos e iniciativas presenciais, as plataformas digitais têm sido importantes aliadas na promoção e divulgação dos nossos produtos, que são ÚNICOS! IVBAM

'Únicos' é o mote da campanha que está em curso, que visa "acentuar as características genuínas, únicas e distintivas do Vinho da Madeira, dos vinhos tintos, brancos, rosés e espumantes da Madeira, do Bordado Madeira, do Artesanato Regional e do Rum da Madeira".