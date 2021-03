Saiba quais os números que marcam a Madeira nesta terça-feira

800

Teve início esta manhã, no Centro de Vacinação montado no Madeira Tecnopolo, a administração da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca. Ao longo do dia de hoje deverão ser vacinadas cerca de 800 pessoas. Na lista de convocados para esta primeira toma da vacina estão alguns elementos das forças de segurança, ajudantes domiciliárias, ajudantes de lares, bem como médicos dentistas e respectivas assistentes.

7

Miguel Albuquerque defendeu esta manhã que o mandato do Presidente da República seja apenas cumprido “sem direito à reeleição” num mandato único de sete anos. Além disso o presidente do Governo Regional diz que o Chefe de Estado deve ter um papel mais “interventivo e corrector relativamente ao rumo da governação”.

40000

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o vereador com o pelouro das Obras Públicas, Rúben Abreu, visitaram a conclusão das obras de repavimentação da Estrada Dr. João Abel de Freitas, na Freguesia do Imaculado Coração de Maria, um investimento municipal que ascendeu a 40 mil euros e compreendeu o troço entre a Rampa dos Viveiros e a Rotunda dos Viveiros.

70%

É em Setembro que Miguel Albuquerque estima que a cobertura vacinal na Região atinja os 70%, valor que garante a imunidade de grupo à COVID-19. A partir dessa altura, “se tudo correr bem”, vincou o governante, será possível existir uma “outra abertura” às actuais restrições que neste momento impedem uma liberdade maior de circulação.

9

Até dia 14 de Março, o Madeira Shopping dá a conhecer a vida de nove mulheres que fizeram história através de uma exposição inovadora em realidade aumentada. Chama-se ‘As 9 Fantásticas' e tem por objectivo mostrar que em todas as épocas houve mulheres extraordinárias, que concretizaram feitos fantásticos e com grande impacto no mundo, mas pouco conhecidos do grande público.