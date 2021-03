Num dia de grande pressão mediática, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, aproveitou a manhã de sol desta quinta-feira para percorrer a Vereda da Palha Carga, no Rabaçal, que faz parte integrante da Rede de Percursos Pedestres do Rabaçal, trilho que foi reabilitado ao longo da sua extensão de 1,8 quilómetros.

A obra pública de reabilitação da Vereda da Palha Carga representa um investimento na ordem dos 88 mil euros, financiado a 100% pelo PRODERAM e foi percorrida por Miguel Albuquerque e pela secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas. Os governantes fizeram questão de experimentar o 'novo' trilho e aventuraram-se no pedestrianismo.

Foi realizada, para o efeito, a limpeza e remoção de vegetação e pedras no trilho ou em risco de queda, a regularização e reparação do pavimento com calcetamento ou lajeado, a construção ou reconstrução de degraus em basalto e em madeira tratada, a instalação de varandins de segurança, o reforço de muros de suporte e de taludes.

O percurso permite a ligação entre as 25 Fontes e o Fanal, vem diversificar a oferta e criar uma alternativa para os caminhantes do PR Levada das 25 Fontes, ao assegurar um novo acesso às 25 Fontes pelo Fanal, evitando que os mesmos tenham de voltar para trás pelo mesmo caminho, bem como ainda aumentar a segurança, ao melhorar a distribuição de visitantes e diminuir a carga sobre o percurso original.

A Rede de Percursos do Rabaçal foi já alvo de diversas obras de beneficiação, designadamente os PRs das 25 Fontes e Risco e de criação de PRs, como o da Levada do Alecrim e da Vereda da Lagoa do Vento., recorda o executivo madeirense.

Paralelamente, encontra-se em execução o Centro de Recepção, Informação e Interpretação Ambiental junto à casa do Rabaçal, num investimento aproximado de 93 mil euros.