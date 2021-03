Regresso do Secundário às escolas poderá estar comprometido

Se a suspensão da vacina da AstraZeneca for de semanas poderá estar comprometido o regresso do Secundário ao ensino presencial. Uma vez que os professores e auxiliares de educação iriam ser vacinados a partir de hoje, estando suspenso esse plano de vacinação, o presidente do Governo manifesta particular preocupação com os alunos do 11 e 12 anos por causa dos exames nacionais. Ainda assim quer acreditar que a vacina da AstraZeneca será, muito em breve, novamente recomendada. Sob pena de também comprometer a estimativa dos 70% da população vacinada até final do Verão, situação que a verifica-se também comprometerá os planos de realizar a Festa dq Flor no início do Outono.

Esta tarde haverá reunião para reprogramar o plano de vacinação regional, nomeadamente no que diz respeito aos professores e auxiliares.