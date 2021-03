12 fotos traduzem 12 meses de covid-19 na Madeira

O último mês do ano fica marcado por dois momentos históricos: a chegada das primeiras vacinas contra a covid-19 a 30 de Dezembro e no último do ano deu-se início à vacinação na Madeira. Antes, Dezembro ficou pontuado pelos testes no aeroporto, pelas tradições natalícias condicionadas como as missas do parto, pelo debate do Orçamento da Região a pensar nos efeitos económicos da pandemia, pelo temporal de 25 de Dezembro na costa Norte e pelos famosos 'quadrados' no final do ano para ver o 'fogo' da Festa, que teve muito pouca gente a assistir a partir da 'baixa' do Funchal.