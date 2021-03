Turistas britânicos voltam a Portugal a partir do dia 17 de Maio

Os turistas britânicos regressam a Portugal a partir do dia 17 de Maio. A notícia é avançada pelo jornal Público, que cita a Agência Reuters, depois da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, ter explicado que os viajantes provenientes do Reino Unido vão apresentar "um certificado de vacinação ou um teste negativo à Covid-19" na chegada ao território nacional.

Em declarações à BBC, Rita Marques acrescentou ainda que os britânicos deverão participar no esquema do 'passaporte verde', com o objectivo de retomar as viagens o mais depressa possível dentro do continente europeu.

Recorde-se que a Madeira é das regiões mais afectadas pela quebra turística, a par de Lisboa e Algarve.