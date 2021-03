Regresso dos alunos do secundário à escola dependente da decisão sobre a AstraZeneca

O presidente do Governo Regional reafirma que a decisão da retoma das aulas presenciais para os alunos do ensino secundário está dependente da autorização de vacinação com o fármaco da AstraZeneca, que no início desta semana foi suspenso e hoje poderá conhecer desenvolvimentos na reunião da Agência Europeia do Medicamento.

O presidente do Governo está ansioso por saber qual será a decisão a tomar nessa reunião, por esperar que “seja hoje” que haja ‘luz verde’ para a retoma da vacinação com o referido fármaco.

“Se essa decisão for no sentido de retomarmos a vacinação o mais rapidamente possível com as vacinas da AstraZeneca, penso que vamos conseguir fazer a reabertura das aulas, sobretudo para o 10º, 11º e 12º ano, só que isso passa obviamente pelo processo de vacinação. E enquanto essa decisão não tiver tomada” não dá garantias do regresso do ensino Secundário às aulas presenciais logo após a Páscoa.

Miguel Albuquerque reforça contudo que “está tudo preparado para fazermos essa vacinação”.