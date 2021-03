Saiba que números marcam este início de semana

9 – As escolas da Madeira reportaram esta segunda-feira mais 9 casos positivos de covid-19. Ficam em isolamento mais de 200 pessoas, entre alunos, professores e funcionários não docentes.

17 – O licenciamento de edifícios cresceu 17% na Madeira, revelou a Direcção Regional de Estatística. A Região registou em 2020 máximos no número de edifícios licenciados e concluídos, retomando valores de 2012 e 2014. Foram licenciados 451 edifícios, mais 67 do que em 2019, quando esses números se tinham ficado pelos 384.

40 – 40 mil euros é quanto a Câmara Municipal do Funchal atribuiu ao grupo Feiticeiro do Norte, um apoio financeiro que surge no âmbito do seu programa de apoios ao associativismo cultural e a actividades culturais de interesse municipal.

78 – A quebra nas dormidas no mês de Janeiro ultrapassa os 78%. A Direcção Regional de Estatística da Madeira indica que em Janeiro de 2021, os estabelecimentos de alojamento turístico na RAM contabilizaram 114,5 mil dormidas, -78,4% que no período homólogo.

682 - Foi hoje publicado em Diário da República o Decreto Legislativo Regional que fixa o salário mínimo na Madeira nos 682 euros.