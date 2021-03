Números que marcaram esta quarta-feira

1 – o Gabinete de Apoio ao Cidadão/Balcão do Cidadão do Serviço de Saúde da Região (SESARAM) assinala, esta sexta-feira, um ano. Foi a 12 de Março de 2020 que este serviço iniciou a sua actividade com quatro profissionais, dois técnicos superiores e dois assistentes administrativos. Presentemente, houve necessidade de aumentar a equipa, passando a contar com mais três assistentes administrativos.

3 – hoje foram reportados três novos casos de covid-19 nas escolas da Região. A Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia diz tratar-se de uma criança do pré-escolar, um aluno e um funcionário não docente. Estes novos casos resultaram no confinamento de duas salas e uma turma, num total de 59 crianças/alunos, cinco educadoras, dois docentes e três não docentes.

5 – foram hoje assinados os protocolos de apoio a cinco famílias do concelho de São Vicente afectadas pelo mau tempo de dia de Natal, que deixou um rasto de distribuição no Norte da Madeira. Ponta Delgada e Boaventura foram as freguesias mais afectadas.

3.000 – O concurso literário ‘Maria Aurora’ assinala, este ano, a sua 7.ª edição. A Câmara Municipal do Funchal (CMF) já tem abertas as inscrições para a 7.ª edição do Prémio Municipal Maria Aurora (PMMA). Até ao dia 31 de Maio, todos os funchalenses, com mais de 16 anos, poderão entregar trabalhos variados sobre a temática da igualdade de género, habilitando-se a vencer um prémio no valor de 3 mil euros.