Buscas no Governo Regional, Zona Franca e negócios com Pestana em destaque nos jornais

A imprensa nacional dá destaque às buscas que a Polícia Judiciária realizou ontem no Governo Regional da Madeira e na Sociedade de Desenvolvimento da Madeira.

O Jornal de Negócios puxa o tema para a primeira e escreve: "Madeira: Albuquerque alvo de investigação em negócios com os Pestana", e no jornal Público lê-se: "- "Miguel Albuquerque: Polícia Judiciária faz buscas no Governo Regional da Madeira".

O Correio da Manhã também dá destaca à história na capa, onde escreve: "Concessão: Investigado negócio da Zona Franca da Madeira".

O Inevitável escolheu: "Governo Regional da Madeira alvo de buscas".

Correio da Manhã:

- "Médico paga 30 mil Euro por disfunção erétil: Cirurgião famoso recorre para o Supremo"

- "Dragão Sarr espeta bomba de 250 mil euros"

- "Gigantes cercam leões Nuno Mendes e Pote"

- "Benfica: Jesus escolhe entre Pizzi e Taarabt"

- "Amigo de Sócrates fecha empresa acusada de entregar luvas"

- "Operação Marquês: Sociedade participada por Santos Silva pede extinção dos crimes"

- "25% dos portugueses com imunidade no final deste mês"

- "'Passaporte verde' será facultativo e Europa quer que esteja operacional em junho"

- "487 mil trabalhadores subsidiados com dinheiro público"

- "Morte de guarda prisional: Mãe desespera por justiça"

- "Concessão: Investigado negócio da Zona Franca da Madeira"

- "Santarém: GNR reformado leva 5 anos por fogo posto"

- "Uma semana: Falta de semicondutores pára Autoeuropa"

- "Setúbal: Denúncia de poluição no estuário do Tejo"

Público:

- "Teletrabalho: partidos juntam-se para alargar despesas pagas por empresas"

- "Lares: 'Essa coisa de se dizer 'Não chores, vai ficar tudo bem' não existe aqui' [Lar Dra. Leonor Beleza, em Santo Tirso]"

- "Concessão: CTT pedem compensação por 'prejuízos' da pandemia"

- "Miguel Albuquerque: Polícia Judiciária faz buscas no Governo Regional da Madeira"

- "Floresta: Incumprimento de plano custará ao país 700 milhões por ano"

- "Comuna de Paris: Há 150 anos a democracia popular durou 72 dias"

Negócios:

- "Costa assume investigação a negócio 'criativo' da EDP"

- "CTT exigem ao Estado dupla compensação"

- "Banco Carregosa quer passar a gerir fundo imobiliário"

- "Analistas afastam cenário de inflação descontrolada"

- "LEX: Portugal continua no radar do imobiliário"

- "Madeira: Albuquerque alvo de investigação em negócios com os Pestana"

- "Crise: As nove faces da desigualdade ampliadas pela covid"

- "Trabalho: Governo admite rever e agilizar multas laborais"

- "Sondagem: Maioria contra adiamento das autárquicas"

Inevitável:

- "Vacinas da covid-19: Para milhões de doses, milhares de reações adversas"

- "Também há reações aos medicamentos comuns. Ou à Cafeína"

- "TAP não prevê aplicar cortes numa Groundforce de maioria pública"

- "Governo regional da Madeira alvo de buscas"

- "AR: Costa apela a Catarina Martins: 'Não se afaste'"

- "Região Oeste: Produtores hortícolas queixam-se do impacto do novo confinamento"

Diário de Notícias:

- "Inspetoras na PJ triplicaram em 20 anos"

- "Oposição ataca 'negócio criativo' na EDP, Costa empurra para o fisco"

- "Luís Graça pede que se avalie os efeitos da vacina: 'Pode haver pessoas a proteger'"

- "Portugal livre de censura de Bruxelas nas reformas e no défice de 2021"

- "Ambientes rurais dominam as tendências do turismo"

- "Morreu Aida de Jesus, chefe e umas das últimas falantes de patuá em Macau"

- "Investimento de sete milhões em Penacova transforma Mosteiro do Lorvão em novo hotel"

Jornal de Notícias:

- "Listas de vacinação incluem mortos e idosos imunizados"

- "Polícias reclamam subsídio de risco contra a covid-19"

- "Burla com MB Way lesou 85 empresários e comerciantes em meio milhão de euros"

- "Vieira do Minho: Ciúmes levam homem a espetar ancinho na cabeça de rival"

- "Competências: Câmaras vão fiscalizar beneficiários do RSI"

- "Falta de chips para automóveis afeta produção da Bosch e Autoeuropa"

- "Serras: Governo rejeita minas em Gondomar, Paredes e Penafiel"

- "Bragança: Bayern e Chelsea são mais dois tubarões a caminho"

Visão:

- "O sonho português que atrai os americanos"

- "Presidência Portuguesa: Patrocínios provocam mal-estar na Europa"

- "Realeza: Os escândalos que abalam os tronos"

Sábado:

- "Guia de 62 dicas para férias mais baratas"

- "Entrevista: Miroslava Gonçalves, a cirurgiã que dedicou a vida a salvar crianças e foi condecorada pelo Presidente da República"

- "Campeã europeia revela o segredo do sucesso: Fomos treinar o lançamento do peso com Auriol Dongmo"

A Bola:

- "Alarme em Alcochete após positivo de Matheus Nunes: Covid-19 volta a atacar plantel leonino"

- "Entrevista João Paulo Rebelo: 'Centralização dos direitos televisivos vai beneficiar o futebol português', secretário de Estado fala sobre o momento do desporto luso"

- "Benfica: Everton só pensa na Luz"

- "FC Porto: A história do 'doutor' milagres"

- "Futebol feminino: Benfica bisa na Taça da Liga"

- "Liga dos Campeões: Félix eliminado"

Record:

- "Sporting: Paulinho direto ao onze: Está recuperado de lesão e comanda ataque diante do V. Guimarães"

- "Sporting: Matheus Nunes positivo à covid-19"

- "Palhinha ainda não sabe quantos amarelos tem: CD pede esclarecimentos ao TAD"

- "'Darwin tem muito futuro', Diego Fórlan elogia uruguaios do futebol português...e não só"

- "Benfica: Jesus treina três centrais para Braga"

- "FC Porto: Quatro épocas para Otávio"

- "Champions: Bayern e Chelsea nos quartos"

O Jogo:

- "Otávio descartou Milan: FC Porto propôs mais quatro anos de contrato e os pretendentes já sabem que o médio quer ficar"

- "Sporting: Matheus Nunes faz soar alarmes"

- "Benfica: 'Vão ver muito de Everton', agente do jogador afasta regresso ao Grémio e faz promessas"

- "Braga: À procura do tri com a águia"

- "V. Guimarães: Construção do míni-estádio já arrancou"