SESARAM anuncia dois novos adjuntos do Director Clínico

Refira-se que Ricardo Pestana "mantém a sua disponibilidade como Colaborador da Direcção Clínica", acrescenta.

Diogo Barros Rijo era, até agora, Colaborador da Direção Clínica para as áreas do Processo Clínico, Tecnologias de Informação e Comunicação, e assume a área do Bloco Operatório, mantendo as áreas anteriores, garante. o SESARAM, enquanto que Luís Farinha assume a área de Exames Complementares de Diagnóstico e Terapêutica.

Mas há mais alterações. "A Adjunta Dra. Rita Vieira assume o Hospital dos Marmeleiros. A consulta externa do Hospital Nélio Mendonça mantém-se com o Adjunto Dr. Nuno Rosa. Mais se informa que a Dra. Carina Freitas, do Serviço de Pedopsiquiatria, assumiu funções de Colaboradora da Direção Clínica para a área das Artes na Saúde, em Dezembro último", anuncia o SESARAM.

Por fim, a nota do Conselho de Administração do SESARAM, emitido este sábado, aproveita para dirigir "um agradecimento especial ao Dr. Ricardo Pestana e ao Dr. Pedro Herculano Freitas pela sua disponibilidade nas funções de Adjuntos da Direção Clínica e, enaltece o trabalho do Diretor Clínico Dr. Júlio Nóbrega e de toda a equipa da Direção Clínica - Adjuntos e Colaboradores nas diversas áreas - num ano particularmente difícil para todos os profissionais do SESARAM".