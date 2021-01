Porto Santo testa hoje 240 docentes e não docentes

Cerca de 240 testes rápidos para despiste à Covid-19 estão a ser realizados, hoje, na escola secundária Professor Doutor Francisco Freitas Branco, no Porto Santo, a docentes e não docentes.

Rogério Correia, delegado de saúde do Porto Santo e director do centro de saúde, disse ao DIARIO que os testes vão verificar se alguém é portador do novo Coronavírus, “para que não haja mais uma porta de entrada do vírus no Porto Santo”.

No total, estão a ser testadas hoje 240 pessoas, mas Rogério Correia espera que seja possível testar, durante o fim de semana, todos os docentes e não docentes, para que as escolas estejam “aptas para abrir com todas as garantias de segurança” em termos de saúde.

A equipa de vacinação é composta por diversos profissionais na área da saúde, quatro enfermeiros, dois técnicos e dois administrativos.