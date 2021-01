Sessão de integração de médicos realiza-se por vídeoconferência

O Programa de Integração para Médicos, com o total de 74 internos, 39 na área da Formação Geral e 35 na Formação Especializada, já arrancou, informa o gabinete de comunicação do SESARAM através de comunicado.

O SESARAM sublinha que a actividade do internato abrange múltiplas vertentes com início na faculdade de Medicina e continua com a Formação Geral e Formação Especializada. E que o objectivo da direcção do Internato Médico é "proporcionar as melhores condições aos médicos em início de carreira para que possam adquirir conhecimentos e competências que são fundamentais nesta profissão".

"Este apoio não dever ser considerado um custo, mas sim um investimento", disse Ana Paula Reis, directora do Internato Médico do SESARAM.

Também o secretário regional da Saúde e da Protecção Civil, Pedro Ramos, recebeu os novos internos e destacou, de acordo com o mesmo comunicado, "a importância da formação dos jovens médicos, em especial neste momento que se atravessa".

Júlio Nóbrega, director clínico do SESARAM, agradeceu aos internos a escolha da Madeira como primeira opção para a Formação Geral e Especializada e incentivou-os a mostrar ao longo do internato novas formas de pensar e agir.

Devido à pandemia, a sessão de integração do Internato Médico realiza-se por videoconferência, na sala de conferência do SESARAM.