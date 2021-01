O Nacional perdeu (0-2), esta sexta-feira, diante do Sporting, em jogo da jornada 13 da I Liga de futebol.

Depois do vento forte da véspera, motivo pelo qual o jogo foi adiado, desta vez foi a chuva intensa a marcar o jogo no Estádio da Madeira.

Nuno Santos adiantou o Sporting no marcador, ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos. Já no período de descontos, aos 90+1, Jovane Cabral ampliou a vantagem leonina para 2-0.