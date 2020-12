Próximas doses da vacina chegam à Madeira na primeira semana de Fevereiro

A Madeira vai receber a próxima remessa da vacina contra a covid-19 na primeira semana de Fevereiro. O secretário regional da Saúde adiantou que ainda ontem contactou o coordenador da 'Task Force' nacional, Francisco Ramos, a quem lhe foi dada a garantia que a Região vai receber três caixas com 14.625 doses no segundo mês de 2021.

O governante precisou ainda que durante a segunda quinzena de Janeiro haverá uma reunião entre a 'Task Force' regional e nacional, pois nessa altura estarão disponíveis "mais duas vacinas", que terão aprovação da Agência Europeia do Medicamento (EMA), entre elas a AstraZeneca, farmacêutica a quem Portugal "comprou a maior quantidade de doses, cerca de 6 milhões e 900 mil".

"A partir do final de Janeiro, com mais três vacinas disponíveis, há possibilidade de termos mais vacinas e as tranches também vão variar em termos de quantidade", explicou Pedro Ramos, acrescentando que será daqui a um ano que a Madeira vai então vacinar "de forma massiva".