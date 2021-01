Secretário Pedro Ramos entregou o 1.º cartão 'Kit Bebé' de 2021

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, entregou hoje, o primeiro cartão ‘Kit Bebé’, no valor de 500 euros, à família do primeiro do bebé do ano na Madeira.

A entrega do cartão ‘kit bebé’ é uma medida do Governo Regional implementada a 1 de Janeiro de 2019, cujo principal objectivo é criar incentivos de apoio à natalidade na RAM.

O beneficiário deste cartão kit bebé foi a família da menina Maria Leonor, que nasceu hoje, às12h53.

A entrega do cartão foi feita na entrada principal do Hospital Dr. Nélio Mendonça, ao pai da Maria Leonor.

O cartão ‘Kit Bebé’, a exemplo do que já aconteceu em 2019, será disponibilizado no espaço da maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça, localizado no 4.º piso, e destina-se a todas as crianças que nascem nesta unidade hospitalar e nas clínicas privadas na Região.

O cartão personalizado com a identificação do recém-nascido é intransmissível e pode ser usado até a criança completar um ano de idade.

O valor do cartão serve para a aquisição de bens considerados indispensáveis à saúde e bem-estar, segurança e harmonioso desenvolvimento nos primeiros tempos de vida do bebé, nomeadamente, produtos diversos, medicamentos e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, até ao valor máximo de 500 euros, em qualquer farmácia da Região.

Desde a implementação desta medida, em janeiro de 2019, e até à data, o Governo Regional já apoiou, através da entrega do cartão kit bebé, mais de 3500 famílias na Região.

Esta medida do Governo Regional conta com a colaboração da Associação Dignitude, IPSS e da Associação Nacional de Farmácias.