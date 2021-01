Derrocada fecha ER 222 na Fajã da Ovelha

A ligação entre a Fajã da Ovelha e a Ponta do Pargo pela ER 222 encontra-se interdita devido a derrocada ocorrida ao final da tarde na zona da Ribeira dos Marinheiros, Freguesia da Fajã da Ovelha.

No local, além do presidente da Junta de Freguesia, já se encontram meios da Direcção Regional de Estradas para proceder à limpeza e consequente reabertura da via.