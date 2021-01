Cinco estradas condicionadas ou interditas em Santo António da Serra (Machico)

A juntar à Estrada da Fonte de Santo António da Serra (Machico), que está interdita à circulação devido a várias derrocadas, há pelo menos outras quatro estradas na Freguesia de Santo António da Serra (Machico) igualmente condicionadas ou mesmo intransitáveis, de acordo com informação avançada esta manhã pelo Serviço Municipal de Protecção Civil.

Assim, a Estrada D. António Magalhães está condicionada devido a queda de pedras em vários pontos da via, a Estrada da Fajã dos Rolos, também condicionada devido a derrocada, o Caminho do Lombo das Faias, interdito à circulação (entre caminho do Arrebentão e Estrada D. António Magalhães), e a Estrada da Madeira da Igreja condicionada devido a derrocada.