Vento tempestuoso até às 18 horas de hoje, visibilidade melhora

A Capitania do Porto do Funchal acaba de actualizar vários avisos sobre as condições meteorológicas, ainda em vigor.

Assim, até às 18 horas desta sexta-feira, o vento rodará forte a muito fresco e por vezes tempestuoso, sendo quadrante W bonançoso a moderado e por vezes fresco até ao final do dia. A partir do meio da noite o vento vai tornar-se muito fresco a forte, passando depois a muito fresco já no final da noite.

A visibilidade prevê-se moderada a fraca, por vezes má até meio da manhã.

Já no que respeita ao mar, a ondas na costa norte terão entre quatro a seis metros, diminuindo para 3,5 a quatro metros durante a tarde.

A costa sul contará com ondas W/SW de dois a três metros, passando a ondas SE de 1,5 a 2,3 metros no período da tarde.

Cancelamento de vento tempestuoso e visibilidade má até às 6h de sábado-feira

A Capitania do Porto do Funchal cancelou o alerta de vento tempestuoso e má visibilidade até às 6 horas de sábado.

Assim, o vento será muito fresco a forte e diminuirá gradualmente para fresco a muito fresco.

A visibilidade estará moderada a fraca, tornando-se boa a moderada a partir do meio da manhã.

A Capitania alerta ainda que também recebeu do Instituto Português do Mar e da Atmosfera um aviso de sinal 6 (mau tempo). Ou seja, correspondente a vento de força 7, entre 51 a 62 km por hora de qualquer direcção.