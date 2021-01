Capitania emite aviso para má visibilidade até manhã de quarta-feira

Depois de receber informações, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sobre o estado geral do tempo para a orla marítima madeirense até às 6 horas de quarta-feira , a Capitania do Porto do Funchal lançou um aviso para visibilidade má.

Assim, a visibilidade estará boa moderada, mas torna-se fraca a partir do final do dia. o vento rodará moderado a fresco, por vezes muito fresco até meio da manhã. E a ondulação nas costa norte aponta para ondas de 2 a 3 metros. Na costa sul, as ondas terão entre 2 3 metros, passando gradualmente a entre 1,5 e 2 metros a partir do final da tarde.