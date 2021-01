A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que devido a uma rotura na rede de água, no Caminho do Monte, será necessário proceder a uma intervenção urgente no troço compreendido entre a Rua da Portada de Santo António (Restaurante Rústico) e a Estrada do Livramento.

Os trabalhos iniciam-se, a partir das 9 horas de amanhã, dia 6 de Janeiro, e até às 18 horas, o que implicará a interrupção de trânsito naquele troço.