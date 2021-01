Vento até 90 km/h no Aeroporto da Madeira faz divergir avião da Transavia

Com rajadas até 90 km/h (na última hora) junto à pista do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, o voo operado pela Transavia proveniente do Porto acaba de divergir para o aeroporto de procedência.

O Boeing 373 ainda sobrevoou por três vezes ao largo de Santa Cruz – pelo meio um avião da TAP conseguiu aterrar -, mas não arriscou sequer tentar a aproximação, estando agora de regresso a Portugal Continental, tendo já passado pelo Porto Santo, onde esta tarde foi registada, no aeroporto local, rajada de até 85 km/h.