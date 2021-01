Capitania emite aviso de agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal actualizou os alertas relacionados com a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima da Região até às 06 horas de quinta-feira.

O vento soprará moderado a fresco por vezes muito fresco até meio da tarde tornando-se quadrante w sendo E/NE fresco a muito fresco na parte mais a norte no fim do período.

A visibilidade estará boa a moderada, sendo fraca a má até ao início da tarde.

A ondulação na Costa Norte contará com ondas NW de 1 a 2 metros passando gradualmente a ondas N/NW de 3 a 4 metros.

A ondulação: Costa Sul aponta para SW de 1 A 2 metros aumentando para 2 a 3 metros.