Camas de cuidados intensivos do Norte com ocupação de 78,3%

A ocupação das camas dedicadas à covid-19 nos hospitais do Norte era na segunda-feira de 78,3% nos cuidados intensivos, de acordo com dados da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) a que a Lusa teve hoje acesso.

Dados com data de segunda-feira revelam que estavam internados em Cuidados Intensivos na região Norte 213 doentes infetados com o novo coronavírus, sendo que 137 desses doentes estavam ventilados, correspondendo a 64,3% do total.

A taxa de ocupação de camas em cuidados intensivos nos hospitais do Norte é de 78,3%.

Os dados da ARS-Norte mostram que existem 1.175 camas dedicadas a doentes covid-19 nos hospitais da região.

Na segunda-feira estavam internados 852 doentes em enfermaria, o que corresponde a uma taxa de 72,5 %.

Na região Norte existem 16 equipamentos de saúde: nove centros hospitalares, quatro hospitais e três unidades de saúde local.

Portugal contabiliza pelo menos 7.377 mortos associados à covid-19 em 446.606 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos concelhos do território do continente com risco de contágio mais elevado.