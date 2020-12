Madeira regista hoje 47 novos casos de covid-19

Hoje há 47 novos casos positivos de covid-19 a reportar na Região.

Trata-se de 12 casos importados(6 provenientes do Reino Unido, 2 do Luxemburgo, 1 da polónia, 1 da República Checa, 1 da França e 1 da Região de Lisboa e Vale do Tejo) e 35 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados. As investigações epidemiológicas estão ainda em curso.

Os dados desta segunda-feira da Direcção Regional da Saúde dão também conta de mais 23 casos recuperados a reportar. A região passa a contabilizar um total de 1.031 doentes recuperados.

Desta forma, há agora 517 casos activos, dos quais 156 são casos importados e 361 de transmissão local.

Há 116 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM, prosseguindo as devidas investigações epidemiológicas.

A RAM contabiliza, até à data, um total de 12 óbitos associados à covid-19.

Das 27 pessoas em internamento, quatro estão nos Cuidados Intensivos

Quanto ao isolamento dos casos activos, a DRS informa que 54 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 4 estão em alojamento próprio e 27 pessoas encontram-se hoje internadas, 23 na Unidade Polivalente e 4 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 2221 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

No que respeita a vigilância de viajantes, 25 951 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.