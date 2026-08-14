Funchal com operação de limpeza especial no Arraial do Monte

A Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Ambiente, montou uma operação especial de limpeza e higienização das zonas onde decorre o tradicional Arraial do Monte. O plano abrangeu acções prévias, com também intervenções diárias durante os festejos e uma grande operação pós-evento.

Nas semanas que antecederam a festa, as equipas da CMF concentraram-se na desobstrução e limpeza de bermas e sarjetas nos principais arruamentos da freguesia, incluindo o Caminho do Monte, Caminho da Portada de Santo António, Caminho das Tílias, Rua das Lajinhas, Caminho do Desterro, Estrada dos Marmeleiros, Caminho do Tanque, Caminho dos Marcos, Estrada do Livramento, Estrada da Corujeira, Caminho Dom Carlos, Rua Carlos Martins e Caminho das Babosas.

Segundo nota à imprensa, com o início das novenas, os trabalhos iniciaram-se, logo nas primeiras horas da manhã, com a recolha dos resíduos, lavagem e desinfecção de pontos de insalubridade, garantindo a eliminação de maus odores. Também foam colocados 97 contentores de vários tamanhos distribuídos estrategicamente pela área do arraial, destinados tanto a resíduos indiferenciados como aos resíduos recicláveis.

Para dar resposta ao fluxo de visitantes, foram ainda disponibilizados 15 sanitários portáteis adicionais, repartidos entre o Largo das Babosas e o Largo da Fonte e os sanitários públicos junto à saída dos Carreiros e no Largo da Fonte terão um horário alargado, de modo a assegurar a higienização, desinfeção e reposição contínua de consumíveis.

Amanhã, dia da procissão, a operação de limpeza arranca às 7h00 com a mobilização de 57 trabalhadores e várias viaturas e equipamentos de limpeza.

A prioridade incide no recinto principal, cuja conclusão está prevista para as 10h30, antes do início das celebrações religiosas. A intervenção prosseguirá em seguida pelos arruamentos e bermas envolventes.