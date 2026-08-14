ARAE detecta sete infracções no âmbito da operação 'Madeira Sem Bloqueios'

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) detectou sete infracções contraordenacionaionais no âmbito da operação de fiscalização 'Madeira Sem Bloqueios'.

A operação foi realizada no passado mês de Julho e pretendeu prevenir práticas de bloqueio geográfico e discriminação injustificada nas vendas electrónicas dirigidas aos consumidores da Região Autónoma da Madeira.

Através de um comunicado enviado às redacções, a entidade tutelada pela Secretaria Regional de Economia explica que a acção teve como enquadramento a "Lei n.º 7/2022, de 10 de Janeiro, que define medidas específicas de protecção dos consumidores residentes nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira face a práticas de bloqueio geográfico e de discriminação nas compras on-line, complementando o regime europeu aplicável no conjunto da União Europeia."

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, considera “inaceitável” que ainda persistam práticas que limitem o acesso a bens e serviços em condições de igualdade com o restante território nacional. O governante saúda o trabalho da ARAE e garante que “todos os casos serão acompanhados e encaminhados pelas vias legais próprias, porque nenhum consumidor madeirense pode ser discriminado em função da sua morada ou código postal”. “A lei é clara: os consumidores da Madeira e dos Açores têm de ser tratados em igualdade de condições com qualquer outro consumidor em Portugal”, reforça.

No âmbito deste plano operacional, foram mobilizados dois inspectores da ARAE, que fiscalizaram 120 páginas electrónicas de operadores económicos com actividade de venda de bens on-line, dirigidas a consumidores com residência na Madeira.

"Da fiscalização resultou a identificação de sete infracções de natureza contraordenacional. Seis das infracções dizem respeito à aplicação de condições gerais de acesso aos bens diferentes em função do local de residência ou de estabelecimento do consumidor em território nacional, tendo sido verificado que, em vários casos, os operadores não disponibilizavam para a Região Autónoma da Madeira bens que comercializavam on-line para outras zonas do país", explica o comunicado.

Já a sétima infracção encontra-se relacionada com o redireccionamento do consumidor para uma versão diferente da interface online daquela que inicialmente tentou aceder, tendo a ARAE constatado que o stock disponibilizado para a Madeira era inferior e distinto do publicitado na página inicial.

De acordo com a Autoridade Regional das Atividades Económicas, a operação 'Madeira Sem Bloqueios' permitiu identificar situações susceptíveis de limitar o acesso dos consumidores madeirenses aos bens disponibilizados através do comércio electrónico, “reforçando a ação fiscalizadora da ARAE neste domínio”.

Os processos de contraordenação decorrentes das infrações detectadas seguirão os respectivos trâmites legais, sendo remetidos à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) nos casos aplicáveis.

A ARAE sublinha que continuará a acompanhar as práticas de comércio electrónico que possam afectar os consumidores da Região Autónoma da Madeira, promovendo o cumprimento das regras aplicáveis e a garantia de condições de acesso não discriminatórias nas compras on-line.

José Manuel Rodrigues apela ainda aos consumidores para que denunciem eventuais práticas de bloqueio geográfico ou discriminação nas compras on-line: “Sempre que um madeirense se veja impedido de comprar um produto, pagar por um serviço ou aceder a uma promoção com base na sua morada, deve comunicar o caso à ARAE. Só com informação e participação ativa dos cidadãos conseguiremos erradicar de vez estas práticas ilegais e injustas.”