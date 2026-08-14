III Edição do Funchal Educação esgota inscrições dois meses antes do evento

A III Edição do Seminário Funchal Educação, promovida pela Associação Nacional de Professores – Secção da Madeira (ANP Madeira), em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, já tem lotação esgotada. As inscrições terminaram no passado dia 30 de Julho, cerca de dois meses antes da realização do evento, confirmando o crescente interesse dos educadores e professores da Região por iniciativas de reflexão e partilha na área da Educação.

Para Luís Alves, presidente da ANP Madeira, este é um sinal muito positivo e demonstra a consolidação do Funchal Educação no panorama regional.

Depois de duas primeiras edições igualmente com casa cheia, esta é a primeira vez que conseguimos esgotar as inscrições cerca de dois meses antes do evento, por isso, é uma enorme satisfação e, acima de tudo, uma demonstração de que os educadores e professores da Madeira valorizam estes momentos de reflexão, aprendizagem e partilha". Luís Alves

Segundo nota à imprensa, a III Edição contará com a presença de mais de 200 educadores e professores e reunirá três oradores de reconhecido mérito, num programa pensado para proporcionar uma manhã de reflexão, inspiração e enriquecimento profissional.

Entre os convidados estará José Pacheco, que regressa à Madeira vindo do Brasil. Fundador da Escola da Ponte, José Pacheco é uma referência internacional na área da Educação, sendo reconhecido pelo seu trabalho e pelas suas propostas inovadoras sobre os modelos de ensino e aprendizagem.

Segundo nota à imprensa, o seminário contará também com a participação do Professor Adelino Calado, orador de reconhecida experiência na área educativa, que trará a sua visão e conhecimento para enriquecer o debate.

A representação madeirense estará a cargo de Celina Lajoso, mestre em Ciências da Educação e embaixadora eTwinning para a Região Autónoma da Madeira desde 2022, contando com mais de duas décadas de experiência no sistema educativo português.

“Será, seguramente, uma manhã muito produtiva e enriquecedora para todos os participantes. Queremos que quem esteja presente saia com novas ideias, novas perspetivas e, sobretudo, com vontade de continuar a transformar e melhorar a Educação”, sublinha Luís Alves.

Mas a agenda da ANP Madeira não fica por aqui. Pela primeira vez, a associação irá promover, em conjunto com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, um Seminário Internacional de Educação de Câmara de Lobos com o tema 'A Escola em Mudança: Reflexões, Desafios, Mudanças', que decorrerá nos dias 16 e 17 de Outubro, no Museu de Imprensa da Madeira. O evento reunirá um conjunto diversificado de oradores nacionais e internacionais, entre os quais Pedro Chagas, David Rodrigues, Sampaio da Nóvoa, Carles Sierra, Alexandre Torres e Luís Gaspar, proporcionando dois dias dedicados à reflexão, ao debate e à partilha de experiências sobre os desafios e as respostas para a Educação do futuro.

Apesar de a iniciativa ter sido divulgada apenas há cerca de uma semana, a adesão tem sido muito significativa, contando já com mais de 150 educadores e professores inscritos. Para o presidente da ANP Madeira, estes números demonstram que existe “uma vontade muito grande dos profissionais da Educação em participar, aprender e discutir o futuro da escola”.

A realização destes eventos integra uma estratégia mais abrangente da ANP Madeira para o novo ano escolar. Para além da intervenção na área das políticas educativas e da defesa dos direitos dos seus associados, a associação pretende continuar a apostar fortemente na formação, valorização profissional e criação de espaços de reflexão para educadores e professores.

“Queremos continuar a trazer à Madeira conhecimento, inovação e diferentes perspetivas sobre a Educação. A nossa missão é estar ao lado dos educadores e professores da Madeira e do Porto Santo, não apenas na defesa dos seus direitos, mas também na criação de oportunidades para a sua valorização profissional”, afirma Luís Alves.

Com uma agenda já preenchida para os próximos meses, a ANP Madeira reforça assim o compromisso de promover uma Educação mais dinâmica, participada e preparada para os desafios do futuro, mantendo os educadores e professores no centro da sua acção.