Reagir Madeira acredita que reforço nos órgãos nacionais representa reconhecimento

O Reagir Madeira reforçou, de forma significativa, a sua presença nos órgãos nacionais, com a eleição que ocorreu este fim-de-semana. No anterior mandato havia apenas uma representante e, desta feita, foram eleitos seis. A estrutura regional considera que este reforço representa "o reconhecimento do trabalho político desenvolvido na Região e permitirá uma participação mais activa da Madeira na definição do futuro do partido a nível nacional".

Na nova Direcção Política Nacional, Liana Reis assume funções de vice-Presidente, integrando ainda este órgão Maria Ivone Carvalho como vogal e Marco Silva e Filipa Rodrigues como suplentes. No Conselho Jurisdicional foi eleita Cátia Cristina Silva para vogal, enquanto Maria Cristina Freitas integra a Mesa da Assembleia Geral como suplente.

Durante os trabalhos congressuais foram ainda apresentadas várias moções ao Congresso, destacando-se a moção de alteração do nome e da sigla do partido para REAGIR – RG, aprovada com 76,9% dos votos favoráveis, correspondendo a restante percentagem a votos de abstenção.